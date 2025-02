Mulher é presa e armas e drogas são apreendidas em operação da PM em Macarani

Agentes da Polícia Militar prenderam, na tarde de sexta-feira (31) em Macarani, resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de armas, munições e drogas. A ação ocorreu após a PM receber informações sobre um grupo de pessoas armadas que estariam comercializando drogas na Rua Arlindo Nascimento.

A prisão contou com a Guarda Municipal, os policiais confirmaram a denúncia e, com a aproximação policial, dois indivíduos conseguiram fugir, mas uma mulher foi detida. Durante a operação, foram apreendidos uma carabina, calibre 9mm com dois carregadores e 50 cartuchos, porções de maconha, 32 pinos de cocaína, dois celulares, uma balança de precisão, uma roupa de camuflagem e dinheiro em espécie.