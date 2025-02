Mulher é presa na Bahia após agredir companheiro com pá; crime ocorreu após vítima chegar tarde em casa

Uma mulher, de 35 anos, foi presa em Barrocas, na região sisaleira, após agredir o companheiro, de 19 anos, com uma pá. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no domingo (2), no povoado de Baixa da Areia, zona rural de Barrocas, após uma discussão entre os dois.

À polícia, o jovem, que não teve o nome informado, contou que foi atacado pela esposa após chegar tarde em casa. Policiais militares foram acionados e ao chegarem na residência do casal encontrou a vítima com ferimentos na boca e na bochecha. A mulher ainda estava com a pá usada no crime.

Ainda segundo informações, a mulher, junto com a pá, foi levada para a delegacia de Serrinha, na mesma região. Ela foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). A acusada vai responder por lesão corporal dolosa.