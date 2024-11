Mulher é presa no Irã por protestar nua em universidade

Uma estudante iraniana foi detida após protestar apenas de roupas íntimas do lado de fora da Universidade Livre de Teerã, na capital do país. O episódio, que ocorreu no sábado (2/11), rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. Este incidente se dá pouco mais de dois anos após a morte de Mahsa Amini, que provocou protestos violentos em todo o Irã.

O vídeo registra a jovem, de calcinha e sutiã, sentada na escada do pátio enquanto um zelador ao seu lado faz uma ligação. Em seguida, ela se levanta e caminha por alguns metros na avenida.