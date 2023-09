Mulher é presa por acusação de tráfico de drogas em Itamaraju

Policiais Militares da 43ª CIPM de Itamaraju, durante rondas ostensivas na tarde desta quarta-feira (27) de setembro, a guarnição foi informada que uma mulher estaria comercializando drogas na região do bairro São Bernardo .

Com base nas informações a guarnição avistou uma mulher, em baixo da ponte no bairro São São Bernardo , rodeada com cinco indivíduos em atividade suspeita.

Aos aproximar e abordarem o grupo, foi possível identificar que GEISIANE BARBOSA ALVES (21 anos), portava substâncias entorpecente e material que caracteriza a comercialização de drogas.

Diante do caso, a mulher foi encaminhada com todo o material para a Delegacia da Policia Civil de Itamaraju, onde foi apresentada e permanece detida a disposição da justiça.

“A polícia sempre destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através dos telefones 190 e 197. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.