Mulher é presa por atacar jovem com soda cáustica por ciúme

A Polícia Militar do Paraná prendeu a suspeita de atacar a jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, com uma substância corrosiva. A mulher, cuja identidade não foi revelada, confessou ter cometido o crime por ciúme. O ataque ocorreu na tarde de quarta-feira (22), após Isabelly sair de uma academia na cidade de Jacarezinho. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita manipulou o celular de seu ex-marido, que está preso, e encontrou mensagens críticas enviadas por Isabelly sobre sua aparência. Isso a deixou irritada e motivou o crime. A suspeita comprou soda cáustica, misturou com água e arremessou a substância corrosiva na vítima, que sofreu queimaduras no rosto, peito e boca.

A mulher tem um filho com o homem que já namorou Isabelly e está preso. Após o ataque, a suspeita desapareceu, e sua família procurou a polícia. As investigações levaram à identificação da suspeita por meio de imagens de câmeras de segurança. Ela foi presa preventivamente e está à disposição da Justiça. A Polícia Militar foi acionada para atender a suspeita, que afirmava estar sendo perseguida por quatro homens. Ela foi encontrada escondida em um matagal em que estava desde a tarde de quarta-feira. A mulher confessou o ataque por ciúmes, alegando que a vítima teria se envolvido com seu ex-marido. Com ela, foram encontrados objetos usados no crime, como peruca e luva.