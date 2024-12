Mulher é presa por atear fogo e provocar queimaduras em marido após discussão na Bahia

Uma mulher, de 38 anos, foi presa em flagrante após atear fogo no corpo do companheiro. O crime ocorreu em Lamarão, na região sisaleira, no último domingo (15). Segundo a Polícia Militar, a mulher teria jogado acetona no companheiro e ateado fogo após uma discussão motivada por ciúmes.

Em depoimento, a acusada disse que pediu ao homem que saísse de casa, mas, diante da recusa, ateou fogo nele. O homem – que sofreu queimaduras de terceiro grau, que atingiram o braço esquerdo e abdômen – foi encaminhado ao hospital e permanece internado nesta segunda-feira (16).

Após ser presa em flagrante, a mulher foi encaminhada para delegacia de Serrinha, na mesma região. Ela foi autuada por tentativa de homicídio.