Mulher é presa por matar vizinha na frente do filho de 10 anos em Feira de Santana

Uma mulher de 38 anos foi presa nesta última quinta-feira (19) em Feira de Santana, acusada de participar de um homicídio ocorrido em junho deste ano. O crime teve como vítima Jacylene dos Santos Maia, de 35 anos, morta a tiros em sua própria residência na frente da filha de 10 anos, na rua B do bairro Asa Branca.

Segundo o delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios, um dos filhos da vítima, de apenas 10 anos, presenciou o crime enquanto se escondia debaixo da cama. Outro filho, de 9 anos, ouviu os disparos e encontrou a mãe já sem vida.

“A Polícia Militar esteve na casa de uma vizinha de Jacylene para averiguar um suposto crime ambiental. A mulher imaginou que a denúncia tinha sido feita por Jacylene e as duas tiveram uma discussão. Após alguns dias, as mulheres brigaram novamente e a vizinha contou o caso para a sua filha, que é uma das acusadas do crime e foi presa pelas equipes da DH”, explicou o delegado sobre a movimentação do homicídio.



As investigações apontaram que a motivação do crime teria sido uma discussão entre a vítima e uma vizinha, que teria se sentido acusada por Jacylene de ter feito uma denúncia ambiental. A filha da vizinha, uma das nove pessoas envolvidas no crime, teria arquitetado o homicídio com outros comparsas ainda não encontrados.

Até o momento, cinco adultos e quatro adolescentes foram identificados como suspeitos. Além da mulher presa, outros dois adultos já foram detidos, enquanto os demais continuam sendo procurados. Os adolescentes estão sendo investigados pela Delegacia para o Adolescente Infrator.

A prisão da suspeita ocorreu após um trabalho de investigação da DH, que incluiu o cumprimento de um mandado judicial. A mulher foi encaminhada para a delegacia, onde foi ouvida e submetida a exame de lesão corporal. Em seguida, ela foi apresentada à Justiça.