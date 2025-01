Mulher é presa sob suspeita de matar marido que negou relação sexual

Uma mulher, de 24 anos, foi presa nessa terça-feira (7/1), sob a suspeita de matar a facadas o marido em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Polícia Civil disse que a vítima, de 31 anos, teria negado ter relação sexual com a suspeita, o que teria levado a uma briga entre o casal.

O delegado responsável pelo caso, Rafael Naves, informou ao Metrópoles que a mulher tem antecedentes criminais por ameaça e denunciação caluniosa.

A vítima chama-se Tiago Santos da Silva. Ele foi golpeado no peito pelas facadas e morreu. A briga aconteceu na casa do casal que fica na rua Amazonas, no bairro Mathias Velho (RS) por volta das 5h.

A autora foi apresentada na DPPA de Canoas onde foi realizada a prisão em flagrante, visto que o corpo de Tiago foi encontrado no local.

Ela afirmou à polícia que agiu em legítima defesa, pois, segundo ela, o homem teria a agredido e ameaçado com a faca, mas ela conseguiu o desarmar e desferiu o golpe.

Segundo a Polícia Civil, o casal tinha um relacionamento de aproximadamente 5 anos marcado por brigas e reconciliações. De acordo as apurações iniciais, ele é usuária de drogas e atua como garota de programa.