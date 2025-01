Mulher é resgatada pela guarda civil após ser mantida em cárcere privado e ameaçada de morte por dias no oeste baiano

Uma mulher foi resgatada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Luis Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia após ser mantida em cárcere privado por seu companheiro por vários dias. O caso de violência doméstica ocorreu no Setor W4, bairro Jardim das Oliveiras.

Segundo a GCM ao Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, recebeu uma denúncia anônima sobre a situação. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a porta da residência trancada com um cadeado. A vítima, em estado de choque, relatou aos policiais que estava sendo mantida em cárcere privado desde o dia 24 de dezembro e que havia sido constantemente ameaçada de morte com uma faca pelo companheiro.

Após arrombarem a porta, os agentes resgataram a mulher, que recebeu atendimento médico e psicológico. O agressor, localizado nas proximidades, resistiu à prisão, detido após uma breve luta. Com ele, foi encontrada uma faca, corroborando o relato da vítima.

O homem foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, ameaça e resistência. A vítima foi orientada sobre seus direitos e os procedimentos legais para dar continuidade à denúncia.