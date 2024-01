Mulher é vítima de atropelamento na rodovia BA-489 em Itamaraju

A central do SAMU 192, foi mobilizada no final da manhã desta terça-feira (16) de janeiro, após uma pedestre ficar ferida num atropelamento no trecho urbano da rodovia BA-489 em Itamaraju.

A mulher seguia pela Avenida Liberdade e posicionou as margens da via, quando foi atingida por uma motocicleta.

O condutor e pessoas que transitavam pela rodovia entre os bairros Liberdade e Jaqueira, notificaram o SAMU 192 e auxiliaram no resgate.

A vítima identificada como Alessandra Bispo Santos (41 anos), sofreu fratura exposta num dos membros.

Os procedimentos foram realizados ainda no local, sendo necessário imobilização e posteriormente encaminhada para a unidade hospitalar do município.

Exames clínicos identificaram a necessidade de procedimentos cirúrgicos nos membros da vítima, que permanece internada.