Mulher famosa por ter sido traída é a 1ª confirmada em A Fazenda 16

Foto: Record/Reprodução

1 de 1 Adriane Galisteu de vestido rosa com estampas roxas e chapeu de cauboi roxo falando em microfone – metrópoles – Foto: Foto: Record/ReproduçãoE choca um total de 0 pessoas! De acordo com o portal Leo Dias, a próxima edição de A Fazenda, reality show da Record TV, já tem seu primeiro nome confirmado. A nova peoa, inclusive, fez sucesso fora do BBB 24 por ter sido… traída pelo marido em rede nacional.

Isso mesmo, segundo o colunista, Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda, é a primeira confirmada no reality show de confinamento da emissora de Edir Macedo.

Camila Moura

Camila Moura

Camila Moura e Lucas Buda

Camila Moura e Lucas Buda Reprodução/Instagram

Camila-Moura-Lucas-Henrique

Esposa de Lucas Henrique declara guerra contra o brother após flerte Reprodução/Instagram

Ainda não há confirmações de participantes por parte da Record. A Fazenda 16 estreia em 17 de setembro.

Camila viralizou nas redes sociais após terminar o casamento com Buda por conta de seu envolvimento com Pitel dentro do BBB 24. Desde então, ela fez publicidades e ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram.

Em contato com o Metrópoles, a equipe de Camila negou que ela esteja em negociação para entrar no reality show da Record.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?