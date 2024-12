Mulher fica gravemente ferida em capotamento na BR-030, próximo a Palmas de Monte Alto

Um grave acidente envolvendo um veículo Gol deixou uma mulher gravemente ferida na tarde desta sexta-feira (20), por volta das 14h35, na BR-030, próximo ao povoado de Altamira, zona rural de Palmas de Monte Alto, no sudoeste baiano.

Segundo o portal Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, em contato com o 17º Batalhão da Polícia Militar, o carro capotou na pista. O motorista, de 44 anos, e duas crianças, de 10 e 8 anos, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e encaminhados para o Hospital de Palmas de Monte Alto, onde receberam atendimento médico e passam bem.

O veículo envolvido no acidente foi removido para a Delegacia de Polícia de Palmas de Monte Alto para os procedimentos cabíveis. As causas do acidente continuam sendo investigadas pela Polícia Civil.