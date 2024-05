Mulher fica presa por 1h após cadela trancá-la no quarto; veja

Bárbara Arruda passou por uma situação que se não tivesse sido gravada ninguém acreditaria. A mulher ficou uma hora presa dentro de um quartinho após ter sido trancada pela própria cadela Zoe. O vídeo, compartilhado no TikTok (assista aqui), recebeu inúmeros comentários de internautas que ficaram boquiabertos com a cena.

Na filmagem, Bárbara aparece brincando com dois cães quando entra em um quartinho e fecha a porta. Em seguida, Zoe pula na porta, alcança a fechadura e, acidentalmente, tranca a tutora dentro do cômodo. Como não tinha uma chave dentro do quarto, a mulher ficou lá por horas até seu marido chegar do trabalho.

“‘Oi chefe. Desculpa não ter ido trabalhar hoje, é que a minha cachorra me prendeu no quartinho’”, brincou Bárbara. “O dia que eu fiquei mais de 1h presa em um quartinho sem ventilação porque a minha cachorra pulou na maçaneta, girou a chave, e eu fiquei presa, sem celular e sem poder pedir ajuda”, trazia a legenda do vídeo.

Os cães ficaram esperando a tutora sair Em outra publicação, ela falou que tentou abrir a porta com uma tesoura, mas falhou na missão. “Dentro do quartinho tinha uma tesoura. Eu quebrei a tesoura de tanto que tentei usá-la para abrir a porta. Eu chorei e me desesperei. Mas no fim, morri, mas passo bem”, explicou Bárbara, que não imaginava a repercussão do vídeo.

Nos comentários, os usuários se compadeceram com a mulher. “Ele (animal) ansioso pela saída da mesma pessoa que ele prendeu”, brincou uma internauta. Outra pessoa escreveu: “Gente que perigo… já pensou se a pessoa mora sozinha, quando tempo depois iriam achá-la?”.