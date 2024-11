Mulher grávida é presa ao tentar entrar em presídio de SP com drogas

São Paulo — Uma mulher grávida de 23 anos foi presa em flagrante na manhã deste domingo (3/11) ao tentar entrar com drogas na Penitenciária I de Guareí, no interior de São Paulo.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou, em nota, que a mulher mora em Taubaté e foi visitar o companheiro, que está preso na penitenciária.

Durante a revista por scanner corporal, os agentes perceberam a presença de um objeto suspeito. A gestante, então, admitiu aos policiais que carregava a droga.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Maconha encontrada com mulher grávida Divulgação/SAP 2 de 3 Maconha encontrada com mulher grávida Divulgação/SAP 3 de 3 Maconha encontrada com mulher grávida Divulgação/SAP

No total, foram encontrados 55 gramas de maconha.

A mulher grávida foi levada pela Polícia Militar (PM) até a delegacia de Itapetininga. De acordo com a SAP, a participação do detento marido da gestante presa no caso também será investigada.