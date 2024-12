Mulher leva tiro na cabeça e é internada em estado grave durante abordagem da PRF; agentes são afastados

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, em Duque de Caxias (RJ), resultou em um incidente grave, onde uma mulher e seu pai foram feridos por disparos. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, foi atingida na cabeça, enquanto seu pai, Alexandre da Silva Rangel, de 53 anos, sofreu um tiro na mão esquerda. De acordo com relatos de testemunhas, os disparos teriam sido efetuados a partir de uma viatura da PRF. Os policiais rodoviários admitiram os disparos. Eles afirmam que ouviram barulhos de tiros e pressupuseram que vinha do automóvel da família.

Em resposta ao ocorrido, a PRF decidiu afastar preventivamente os agentes envolvidos na operação. A Polícia Federal já iniciou uma investigação sobre o caso, que inclui a apreensão das armas utilizadas e a realização de uma perícia no local. Juliana foi encaminhada a um hospital, onde seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Por outro lado, Alexandre recebeu alta após tratamento para um corte na mão.

O governo do presidente Lula anunciou um novo decreto que estabelece diretrizes mais rigorosas para o uso da força por parte das polícias. Entre as principais mudanças, está a proibição do uso de armas de fogo em situações que não apresentem risco iminente. Essa medida foi elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando aumentar a segurança e a responsabilidade nas ações policiais.

Em setembro do ano passado, uma criança de apenas 3 anos foi morta durante uma operação da PRF, o que resultou na acusação de três agentes que se tornaram réus. A sequência de eventos levanta preocupações sobre a conduta da polícia e a necessidade de reformas no uso da força em operações de segurança pública.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA