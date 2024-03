Mulher Melão dispensa viagem internacional com fã: “Me banco”

Enquanto muitos sonham com o convite para viajar de graça, Renata Frisson, mais conhecida como a Mulher Melão, está negando investidas do tipo. Após um fã convidá-la para uma viagem internacional a dois, ela disse que não iria.

“Eu já me banco várias viagens durante o ano”, garantiu a produtora de conteúdo adulto em uma rede social.

Ela também foi questionada se namoraria um fã e afirmou que tudo depende dos sentimentos desenvolvidos. “Só namoro se me apaixonar. E se eu me apaixonar é porque o cara me trata como eu gosto. Então o mínimo que eu espero é que ele seja meu maior fã”, alegou.

Mulher Melão faz ensaio com 50 kg de maconha: “Mulher Cannabis” Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, chocou ao realizar um ensaio fotográfico no Uruguai onde aparece nua, coberta com 50 quilos de maconha em uma banheira. Segundo o Extra, a cantora esteve recentemente naquele país, onde a erva é legalizada, e se encantou com a produção de derivados da planta e sua utilização medicinal.

“Conheci um produtor, dono de uma plantação imensa por lá. Ele levou 50 kg de maconha para meu hotel e colocamos tudo na banheira de hidromassagem”, conta Renata. Apesar disso, a cantora nega a apologia ao uso da droga: “Olha, já experimentei. Não vou mentir. Era bem mais nova e um namoradinho me deu. Achei ruim, porque fiquei bem sonolenta”.

Melão conta ainda que se aprofundou no tema durante a viagem ao perceber a quantidade de coisas que podem ser feitas a partir da erva. “Tem tanta coisa: remédios, roupa, sapato e até lubrificante íntimo”, diz.

Apesar de conhecer centenas de coisas derivadas da planta, a cantora afirma que o que mais a encantou foi o uso medicinal: “Tenho gente na família que precisa usar o canabidiol. Minha secretária passou a usar o óleo e teve melhora na ansiedade e na pressão arterial. Ela vivia parando em hospital. É preciso que mais gente tenha acesso a isso. Melão faz bem para a pele e a planta, para a saúde. Se for preciso, agora sou a Mulher Cannabis”.