Mulher morre após 120 dias aguardando transferência em fila de regulação

Natália Pereira Oliveira, de 36 anos, faleceu neste sábado (9) após passar 120 dias internada no Hospital da Chapada, em Itaberaba, aguardando transferência para uma unidade especializada. De acordo com o site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, ela enfrentava complicações ginecológicas e renais graves, que exigia

Com um histórico de obesidade e hipertensão, Natália foi internada em estado crítico, após sofrer complicações como a perda de um cateter de diálise e trombose venosa profunda. A paciente necessitava urgentemente de hemodiálise e acompanhamento médico contínuo. De acordo com laudos médicos, o quadro clínico dela exigia cuidados que não estavam disponíveis no hospital de Itaberaba.