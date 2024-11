Mulher morre após cair de 6º andar de prédio de luxo no bairro do Itaigara, em Salvador

Uma mulher foi encontrada morta após cair de um prédio de alto padrão no bairro do Alto do Itaigara, em Salvador, na manhã deste sábado (16). A polícia militar informou ao Bahia Notícias, por meio de nota, que o caso aconteceu em um condomínio na Rua Artesão João da Prata.

Ao chegarem no local, os agentes encontraram o corpo e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Segundo a PM, não há informações sobre “às circunstâncias” do ocorrido.