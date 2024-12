Mulher morre após capotamento no Sudoeste baiano; filho de 19 anos fica ferido

Uma mulher, de 58 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo (22), na BA-130, perto de Itagi, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano. A vítima, identificada como Marizene Santos Carolino Alves, estava em um veículo VW/Gol quando ocorreu o capotamento, por volta das 8h20.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

Conforme o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o veículo era conduzido pelo filho da vítima, Yuri Carolino Alves, de 19 anos. O jovem sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié.

Ainda segundo informações, no momento do acidente também estava no carro Milena Santos Carolino, de 42 anos, que não sofreu ferimentos. O corpo de Marizene foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde passará por pericia.

A mulher era residente de Vitória da Conquista. As causas do acidente ainda devem ser esclarecidas.