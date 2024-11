Mulher morre após colisão entre motocicleta e carro funerário no Sudoeste baiano

Uma mulher, de 47 anos, morreu vítima de um acidente nesta sexta-feira (1°) em Guanambi, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o fato ocorreu na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Alto Caiçara.

A vítima, identificada com Valéria Antunes Frota, conduzia uma motocicleta quando aconteceu uma colisão com um veículo, pertencente a uma funerária. Uma ambulância do Samu foi acionada e socorreu a mulher para o Hospital Geral de Guanambi (HGG), mas ela não resistiu e foi a óbito.