Mulher morre após ser atingida por tiro em assalto no Ipiranga

Wilker Michel, que perdeu a esposa Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, em um trágico incidente no Ipiranga, São Paulo, prestou uma emocionante homenagem à sua noiva. Francisca foi atingida por um tiro durante uma tentativa de assalto em um posto de gasolina, onde o casal se preparava para se casar ainda neste mês. O assalto foi realizado por dois homens que tentaram roubar a moto do casal. Um policial que estava de folga interveio na situação, mas, infelizmente, a origem do disparo que atingiu Francisca ainda não foi esclarecida. A Ouvidoria da Polícia já iniciou um procedimento para apurar se houve alguma imprudência por parte do agente que estava presente no momento do crime. Os assaltantes, por sua vez, também foram feridos e detidos em flagrante.

O caso está sob investigação do 26° Distrito Policial, e um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar os detalhes do ocorrido. A Secretaria da Segurança Pública classificou o incidente como roubo de veículo, morte suspeita e legítima defesa, o que indica a complexidade da situação. O corpo de Francisca foi velado e, em um gesto simbólico, será enterrado com o vestido que ela usaria no dia do casamento. Wilker, em suas redes sociais, compartilhou sua dor e desespero, expressando a sensação de impotência e vazio que sente após a perda trágica de sua companheira, que deixa dois filhos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA