Uma mulher morreu em um atropelamento ocorrido na tarde desta segunda-feira (23) em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Notícias, o acidente ocorreu por volta das 17h, no cruzamento da Rua Itagibá com a Avenida Getúlio Vargas, no Centro da cidade.

A vítima, ainda não identificada, foi encontrada debaixo do carro, com graves ferimentos na cabeça causados por uma das rodas dianteiras do veículo. Ainda não se sabe as causas do acidente.