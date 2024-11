Mulher morre após ser atropelada por moto no Extremo Oeste baiano

Uma mulher, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por uma motocicleta em um trecho da BR-242 de Barreiras, no Extremo Oeste baiano. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (8) próximo ao povoado do Cerradão, zona rural do município.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a vítima caminhava no acostamento quando foi atingida pela motocicleta que era conduzida por um jovem, de 23 anos. O condutor e mais uma pessoa que estava na garupa da motocicleta também caíram no chão.