Mulher morre em acidente entre picape e caminhão-tanque no Extremo Sul baiano

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (16) em um trecho da BR-101 de Eunápolis, na Costa do Descobrimento. A vítima que foi a óbito conduzia uma picape Strada quando um caminhão-tanque invadiu a pista contrária, provocando a colisão.

Segundo o Radar News, parceiro do Bahia Noticias, a mulher, ainda não identificada, ficou presa às ferragens e foi a óbito no local. O motorista do caminhão-tanque que transportava etanol ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde. O local para onde foi levado nem o estado de saúde não foram informados.

Ainda segundo informações, o acidente aconteceu na Curva da Visgueira, a 23 quilômetros de Eunápolis. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.