Mulher pega carona com amigo, namorado não gosta e tenta matá-la

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Polícia de Planaltina, cumpriu, na tarde desta quarta-feira (9/10), um mandado de prisão preventiva expedido contra Matheus Ferreira Abílio, 26 anos, investigado por tentativa de homicídio no Setor Sul de Planaltina (GO).

De acordo com as investigações, a tentativa de homicídio ocorreu em um bar da cidade, onde a vítima conheceu a ex-companheira de Matheus através de uma amiga em comum. Após a interação, quando a vítima estava deixando a ex-companheira na residência dela, Matheus, que se encontrava escondido no interior da casa, disparou uma arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a na região esquerda do peito.

As apurações indicaram que a vítima não tinha qualquer envolvimento amoroso com a ex-companheira de Matheus, tendo apenas oferecido uma carona a ela. Diante da gravidade do ocorrido, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado.

A ordem de prisão foi cumprida na Unidade Prisional Regional de Planaltina/GO, onde Matheus já se encontrava detido por outro crime de homicídio. O investigado permanecerá preso à disposição do Poder Judiciário.