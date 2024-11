Mulher presa em Porto Seguro por morte de indígena tentava controlar tráfico, aponta apuração

Segundo o Radar News , parceiro do Bahia Notícias, a polícia também apontou que Lígia comandou a morte de Renilton Pinheiro, de 47 anos, em setembro passado , porque o indígena atrapalhava as ações criminosas dela.

Conforme a Polícia Civil, Lígia dos Santos Conceição, de 22 anos, atuava pelo controle do tráfico após o marido dela, não identificado, morrer em um confronto com a polícia há mais de três anos.

Como Renilton mobilizava a polícia e a mídia para investigar a morte do filho, ocorrido em 2022, o indígena passou a ser um obstáculo para as intenções da acusada. Durante o cumprimento do mandado de prisão contra a mulher, o atual companheiro dela, identificado como Leonardo Conceição, de 26 anos, também foi preso após atacar os policiais com uma faca.

O homem segue preso à disposição da Justiça. Outros quatro envolvidos na morte de Renilton seguem procurados pela polícia.