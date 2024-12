Mulher suspeita de atacar adolescente com líquido inflamável é presa no interior da Bahia

Uma mulher suspeita de atacar uma adolescente de 15 anos foi presa por equipes da Delegacia Territorial de Inhambupe, no último sábado (21), no município de Sátiro Dias, no nordeste da Bahia. A mulher possuia um mandado de prisão temporária em aberto.

Segundo a Polícia Civil, as equipes da DT realizaram o monitoramento das imediações da residência da suspeita após receber uma denúncia anônima na última sexta-feira (20). A suspeita foi presa sem oferecer resistência.

As equipes da DT conduziram a suspeita à Delegacia Territorial de Inhambupe, onde passou por exames legais e está à disposição do Poder Judiciário.

ENTENDA O CASO

No dia 23 de novembro, uma adolescente de 15 anos teve 32% do corpo queimado com líquido inflamável após ser atacada pela sogra, no bairro Campinas de Pirajá, em Salvador.

Segundo a tia-avó da vítima, a adolescente vivia um relacionamento abusivo com um rapaz há cerca de dois anos. Os dois se conheceram na escola. Tentando impedir o relacionamento, a família da vítima teria a levado para Feira de Santana.

No dia do crime, a adolescente teria fugido de casa sob a justificativa de encontrar um amigo. A família só foi informada sobre o acontecido após a menina dar entrada no hospital.