Mulher tem atitude inesperada ao descobrir traição: “Fiquei chocada”

Em busca de conselhos amorosos, uma mulher revelou que seu marido — que definiu como um “ótimo pai” — está sendo infiel com ela. Apesar de saber da traição, ela resolveu não fazer nada a respeito, o que causou comentários controversos na web. “Temos um ótimo estilo de vida, estamos casados ​​há 15 anos, com altos e baixos, mas meus amigos sempre me dizem o quanto sou sortuda por tê-lo”, comentou a mulher.

Ela revelou que uma noite, há alguns meses, ela mexeu no telefone do marido e descobriu que ele estava trocando mensagens com outra mulher. A mulher encontrou mensagens sexuais explícitas, bem como troca de declarações de amor.

Curiosa sobre quem era a mulher, ela decidiu encontrá-la nas redes sociais. No relato, contou que a amante de seu marido era muito “mais jovem e bem-sucedida” que ela. “Fiquei chocada quando descobri. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu decidia não dizer nada. Se eu o confrontar, então nossas vidas mudariam completamente. A vida de nossos filhos mudará”, desabafou.

“Não sei como ele reagiria, se ele negaria, terminaria ou me deixaria e fugiria com ela. Quero dizer, ele disse a ama.”

Ela revelou, ainda, que eles tinham uma vida estável e que não estava preparada para perdê-la por uma “pulada de cerca”.

“Dói quando o vejo mandando mensagem no celular, ou quando ele chega tarde do trabalho, ou quando ele dá uma desculpa para desaparecer por uma noite”, acrescentou.

A mulher ainda revelou que fez um teste de Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST) e que tinha algumas evidências guardadas, caso algo acontecesse. A confissão foi publicada no Reddit e logo se tornou viral.

As pessoas foram rápidas em oferecer conselhos. Uma delas escreveu: “Espero que um dia você queira mais para si mesma.” Outro comentou: “Maridos maravilhosos não têm casos. Seu filho merece dois pais felizes, e se você continuar assim, ele terá uma mãe que não é.”