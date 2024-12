Mulher traída que expôs marido pastor, ganha 220 mil seguidores após viralizar

Aryana Medeiros, a esposa do pastor Ruan Sérgio, que chamou atenção ao expor publicamente a traição do marido durante um culto em Campos, no Rio de Janeiro, ganhou mais de 220 mil seguidores em suas redes sociais após o caso viralizar.

A confusão aconteceu quando Aryana revelou, diante da congregação, que havia hackeado o celular do marido e descoberto um relacionamento extraconjugal dele com a levita Laís, também membro da igreja. A situação culminou em um tumulto, com troca de acusações e até um tapa no rosto de Ruan, seguido de um confronto físico com Laís, que estava com uma criança no colo.

Após o ocorrido, o caso repercutiu amplamente nas redes sociais, tornando Aryana um dos assuntos mais comentados. Em seu perfil no Instagram, ela vem recebendo apoio de milhares de mulheres e usuários que a parabenizam pela coragem de denunciar a traição publicamente.

“Fiz o que qualquer mulher faria no meu lugar, não ia ficar calada enquanto era desrespeitada,” comentou Aryana em uma de suas publicações.

