Mulher vestida de freira abandona corpo dentro de mala no Chile. Vídeo

1 de 1 Imagem mostra mulher vestida de freira deixando um coropo na rua – Metrópoles – Foto: ReproduçãoCâmaras de segurança flagraram o momento em que uma mulher vestida de freira abandonou um corpo na cidade de Santiago, no Chile. Os restos mortais, deixados dentro de uma mala, são de uma mulher de 59 anos que teria morrido há cerca de um ano.

As investigações apontam que a vítima, identificada como Erica Fernández, e a responsável por abandonar a mala teriam um “pacto”. Lorenza Ramírez, de 80 anos, confessou ter abandonado o corpo.

Aos investigadores, a mulher disse que teria mantido o corpo em casa “pelo amor que tinha por ela” e que ambas haviam se comprometido a cuidar uma da outra até o último dia.

Segundo apurou o jornal Emol, Lorenza Ramírez e Erica Fernández mantinham um relacionamento amoroso.

A mulher teria decidido abandonar a mala na rua após voltar a morar com uma das filhas. Com medo do corpo ser encontrado, deixou o corpo na rua, que acabou encontrado por um catador de lixo.

Veja as imagens:

