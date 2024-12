Mulher viraliza ao mostrar itens inusitados que encontra em cinema

O perfil Cinema Chelsey viralizou nas redes sociais e conquistou internautas ao mostrar a rotina como faxineira em um cinema nos Estados Unidos. No TikTok, ela mostra o que as pessoas deixam no meio das poltronas após o fim de cada sessão.

Com vídeos que colecionam mais de 45 milhões de visualizações, a mulher aparece varrendo a pipoca do chão, além de doces, salgadinhos, canudos, guardanapo e outros.

@cinema_chelsey Between Wicked, Moana 2, Sonic 3 and Mufasa…its gonna be a busy holiday season at the movies! #movietheater #movietok #cleantok #popcorn #timelapse #satisfyingcleaning #satisfying #wickedmovie #moana2 #sonic3 ♬ sonido original – Pandemonium

Em vídeo mais recente, feito após uma sessão do filme Wicked, ela mostra que, além de toda a pipoca espalhada pelo chão, encontrou uma pulseira, moedas e até pacotes de doce ainda fechados.

Já em uma sessão de Moana 2, ela disse estar com “medo” do que encontraria. No vídeo, mostrou que achou notas de dinheiro e moedas, além de uma mamadeira, um par de meias e uma banana. “Muitas pessoas deixam todo seu lixo e não levam um único copo para a lata de lixo”, desabafou.