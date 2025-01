Mulheres irão comandar Poderes Executivo e Legislativo pela primeira vez na história de Piritiba

A Câmara Municipal de Piritiba viveu um momento histórico nesta segunda-feira (1º) com a eleição de Mariana Lima Almeida Santos (PP) como presidente para o biênio 2025/2026. Mariana venceu a disputa com sete votos contra quatro da chapa liderada pelo vereador Jair Cardoso (MDB), representante da oposição.

A eleição marca um feito inédito para o município: pela primeira vez, os Poderes Executivo e Legislativo serão comandados simultaneamente por mulheres. Mariana soma-se à prefeita Leandra Belitardo (Solidariedade), primeira mulher a ocupar o cargo no Executivo municipal, consolidando um novo capítulo de protagonismo feminino na política local.

Mariana, esposa do ex-presidente da Câmara, Pedro Igor, fez um discurso emocionado após a vitória, destacando a relevância histórica do momento.

“Ser mulher, Presidente da Câmara, ao lado da primeira mulher Prefeita de Piritiba, é mais do que uma satisfação, é um compromisso com a história e com todas as pessoas que acreditam na força da mulher na política,” afirmou.

A nova presidente reforçou que sua gestão será guiada pela austeridade, diálogo e dedicação ao progresso do município.

Além de Mariana, a Mesa Diretora será composta pelo vereador Marcos André como vice-presidente, Rafael Soares como primeiro secretário e Flávio Mendes como segundo secretário.