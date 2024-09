Mulheres representam 15% das candidaturas para Prefeituras

Um novo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que apenas 15% das candidaturas nas eleições municipais de outubro são de mulheres. Embora o número de candidatas ainda seja pequeno, houve um aumento significativo ao longo dos anos. Em 2024, há 2.311 candidatas a prefeitas em todo o país, o que representa um aumento em comparação com as 1.150 candidatas registradas no ano 2000. Apesar do crescimento, a representação feminina ainda é limitada. Apenas 35% das cidades têm alguma mulher candidata à prefeitura. O levantamento também trouxe um dado inédito: pela primeira vez, 101 cidades terão candidaturas exclusivamente femininas, sendo que em 24 dessas cidades há candidatura única. Além disso, em 189 cidades, a quantidade de candidatas mulheres supera a de homens, e 18% das candidatas estão concorrendo à reeleição.

Publicado por Luisa Cardoso