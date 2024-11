Mulheres são assaltadas, policial reage e criminoso é baleado na Carlos Gomes, em Salvador

O caso foi registrado próximo a uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Sete de Setembro. Segundo as informações, o assaltante foi atingido por diversos disparos, mas conseguiu correr e caiu na Carlos Gomes.

Um policial a paisana presenciou um assalto na noite deste domingo (3), na Rua Carlos Gomes, no Centro de Salvador, e baleou um criminoso.

Equipes do 18º Batalhão da PM foram acionadas para atender a ocorrência. Em seguida, uma ambulância do Samu prestou socorro para o hospital Geral do Estado (HGE).

As vítimas prestaram queixa na 1ª Delegacia Territorial, nos Barris.