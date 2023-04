Mulheres são vítimas de sequestro em saída de shopping em Lauro de Freitas

Duas mulheres foram sequestradas, na manhã desta quinta-feira (2), no momento em que saiam do Estação Villas Shopping, em Lauro de Freitas. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram abordadas por criminosos e colocadas em um carro.

Segundo relatos de familiares, os sequestradores tentaram extorquir as vítimas, forçando-as a realizar transferências bancárias. Elas foram levadas até a região da Ceasa de Simões Filho, onde pararam para fazer o pix, contudo, seguranças do local estranharam a situação e acabaram entrando em confronto com os criminosos. Em meio a troca de tiros, as duas conseguiram escapar do carro e receberam ajuda.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada com a informação de que uma mulher havia sido sequestrada em Lauro de Freitas e deixada na Ceasa. Rondas foram realizadas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

Policiais da 8ª Delegacia Territorial (DT/CIA) fizeram o primeiro atendimento e encaminharam as vítimas para a 23ª DT, em Lauro, onde foram ouvidas. Elas já estão em casa e não tiveram ferimentos. O caso foi registrado como extorsão mediante sequestro.