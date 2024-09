Multicampeã, Alex Morgan anuncia aposentadoria do futebol aos 35 anos

C. Morgan Engel/Getty Images

1 de 1 Imagem colorida de Alex Morgan- Metrópoles – Foto: C. Morgan Engel/Getty ImagesMulticampeã do futebol feminino, a jogadora estadunidense Alex Morgan anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira (5/9). Por meio das suas redes sociais, a atacante revelou a decisão de pendurar as chuteiras aos 35 anos. Morgan fará seu jogo de despedida pelo San Diego Waves na próxima segunda-feira (9/9).

Atualmente na equipe da Califórnia, Alex Morgan também passou por Tottenham, Orlando Pride, Lyon e Portland Thorns ao longo de sua carreira. Pela Seleção dos Estados Unidos, a jogadora atuou em 224 jogos e marcou 123 gols.

Campeã de duas Copas do Mundo com a seleção americana, Morgan também revelou estar à espera dos eu segundo filho no anúncio da aposentadoria.

Veja a despedida da jogadora:

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de esportes e receber notificações em tempo real?