Multidão em Alcobaça nos shows da primeira noite da Festa de Agosto 2024

A tradicional Festa de Agosto 2024 começou em Alcobaça em grande estilo com uma multidão comparecendo na noite desta sexta-feira (23). O balanço dos organizadores é que mais de 20 mil pessoas passaram pelo circuito, montado na Praça da Cacimba do Concelho, região histórica da cidade.

Um público e tanto que marcou presença para curtir os shows de Léo Santana, Groovaii e Júlio Cardoso. Olha, que essa foi apenas a primeira noite da festa. Ainda tem muito mais neste sábado (24) com Geração do Forró, Paulinha Laran, Dan Ventura e Papazzoni. Anota ai pra não perder nada, porque os shows começam a partir das 21h.

Já no domingo (25), a festa começa mais cedo, a partir das 15h, com Igor Kannário [à postos] para “botar todo mundo pra virar” no arrastão da Praça do Farol até a Praça de Eventos, trajeto com mais de dois mil metros. Haja energia e fôlego para acompanhar o trio pela avenida.

O evento é parte da programação religiosa em comemoração a São Bernardo de Claraval, padroeiro de Alcobaça, reunindo música e fé, numa mistura de devoção e alegria. O local despensa comentários. A Praça da Cacimba do Concelho, construída no período colonial para oferecer a principal fonte de água potável, conta com um charme especial, cenário histórico, de tradição, religiosidade e cultura.

A festa, além de ser um marco cultural para a cidade, é também uma oportunidade para os alcobacenses, isto porque, muitos aproveitam o evento para garantir uma renda extra com serviços de alimentação, vendas ambulantes e aluguéis de casa para temporada, o que só promove a economia local.

Dentre os visitantes, teve até caravanas de mineiros (de Belo Horizonte, Teófilo Otoni), de capixabas (Pedro Canário, São Mateus e Linhares) e de muitos baianos de cidades da região extremo sul da Bahia.

Mais uma importante realização da Prefeitura de Alcobaça, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, unindo tradição, fé e entretenimento num evento para valorizar a identidade e o orgulho dos alcobacenses.

Para o Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esportes, Serginho Figueiredo, “a Festa de Agosto é um investimento importante porque movimenta a economia, gera oportunidades para a população e atrai visitantes e turistas”, afirmou.