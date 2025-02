Multidão se reúne para ver flor-cadáver, com cheiro de carne pobre, desabrochar na Austrália

Uma flor-cadáver, conhecida cientificamente como Amorphophallus titanum, desabrochou em Camberra, a capital da Austrália, marcando a terceira vez que isso ocorre no país em um intervalo de três meses. O evento aconteceu nos Jardins Botânicos Nacionais no dia 8 de fevereiro, e a flor começou a murchar no dia 10, após um breve período de floração. Originária das florestas tropicais do oeste de Sumatra, essa planta rara tem um ciclo de floração que ocorre apenas a cada 7 a 10 anos, durando apenas alguns dias. O seu odor característico, que é bastante desagradável, serve para atrair polinizadores, especialmente moscas. Estima-se que existam cerca de 300 exemplares dessa espécie na natureza.

Carol Dale, que atua como gerente interina do viveiro, comentou que não há uma explicação definitiva para a recente sequência de florações na Austrália. Uma das hipóteses levantadas é que as plantas que floresceram têm idades semelhantes e conseguiram acumular a quantidade necessária de carboidratos para o processo de floração. Dale também fez uma descrição vívida do cheiro da flor, que ela considera extremamente forte, comparando-o a uma mistura de carniça e esgoto. Devido ao espaço limitado na estufa onde a flor está exposta, a visitação foi controlada por meio de um sistema de ingressos, garantindo que o público pudesse apreciar esse fenômeno raro de forma organizada.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA