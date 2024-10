Mundial de Vôlei de Praia: Thamela e Victória vencem etapa de João Pessoa; noruegueses brilham no masculino

As brasileiras Thamela e Victória venceram a etapa de João Pessoa (PB) do Circuito Mundial de vôlei de praia, disputado na praia de Cabo Branco, neste domingo (20). Uma semana após ser derrotada pelas campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda na final do Circuito Brasileiro, a dupla Thamela e Victoria bateu as compatriotas Taiana e Talita e ficou com o título inédito. O triunfo foi construído com autoridade. Thamela e Vitória ganharam por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/14.

Nas etapas anteriores, Thamela e Victória passaram por equipes bem ranqueadas, como Fabricado/Denaburgo (EUA) e Ittingler/Van de Velde (Alemanha). A etapa de João Pessoa não contou com a participação de Ana Patrícia e Duda. Com dores nas costas, Ana não reuniu condições de participar do torneio.

Noruegueses brilham no masculino

Campeões olímpicos na Tóquio 2020, os noruegueses Mol e Sorum ficaram com o título no masculino. Na grande decisão, eles bateram os cataris Cherif e Ahmed em uma grande partida. Mesmo sem contar com o apoio dos paraibanos, que torceram euforicamente para a dupla do Catar, os noruegueses ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 27/25, 17/21 e 19/17.

A finalíssima foi marcada por viradas e grandes ralis. No tie-beak, o time do Catar chegou a ter um match point, mas não aproveitou e ficou com o vice. No masculino, André/ George e Evandro/Arthur, duplas que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris, não passaram das oitavas de final. Já Vitor Felipe/Guto e Arthur/Adrielson ficaram nas quartas de final.

A próxima etapa do Circuito Mundial de Vôlei está marcada para o Rio de Janeiro, entre 6 e 10 de novembro. Os grandes campeões da temporada serão conhecidos no Finals, em Doha, entre os dias 5 e 8 de dezembro. A edição reunirá as melhores duplas do ranking mundial.