Municípios aprovam contrato unificado para privatização da Sabesp

Os municípios paulistas que compõem a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste (Urae) deram, nesta segunda-feira (20), um passo importante rumo à privatização da Sabesp. O contrato unificado de concessão com a companhia foi aprovado por cerca de 90% dos votos favoráveis durante a 1ª reunião com representantes das cidades operadas pela Sabesp. Com essa aprovação, os 375 contratos individuais em vigor serão substituídos por um modelo único, adaptado às necessidades municipais. Os atuais contratos permanecerão em vigor até a conclusão da alienação do controle acionário da Sabesp, de acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende.

Além da aprovação do contrato unificado, outras pautas também foram discutidas e aprovadas durante a reunião do colegiado da Urae 1. Entre elas, destacam-se o plano regional de saneamento básico, o regimento interno do conselho deliberativo da Urae 1 e a eleição do coordenador e suplente do colegiado. Os municípios também deram aval para a designação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) como responsável pela regulação e fiscalização do contrato de concessões. Todos os itens analisados foram aprovados com cerca de 90% de votos favoráveis, demonstrando o apoio dos municípios à privatização da Sabesp.

