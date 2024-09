Municípios do Entorno do DF não terão 2º turno. Entenda o motivo

Todos os municípios do Entorno do Distrito Federal terão apenas o primeiro turno para escolher os gestores nas eleições de 2024. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), só vai a uma segunda etapa quando há 200 mil eleitores na cidade.

O município que chega mais perto do número é Luziânia, que conta com 135.082 eleitores. No entanto, ainda não é suficiente para atingir a cota estabelecida. Desta forma, os prefeitos das cidades da área metropolitana do Distrito Federal serão definidos no domingo, 6 de outubro.

A votação será iniciada às 8h e, se não houver eleitores na fila, encerrada às 17h.

Veja o número de eleitores para cada cidade do Entorno, pela quantidade de eleitores:

Luziânia – 135.082

Águas Lindas – 121.788

Valparaíso – 96.616

Formosa – 78.580

Planaltina – 67.058

Novo Gama – 58.848

Cidade Ocidental – 48.686

Santo Antônio do Descoberto- 47.170

Cristalina – 38.356

Alexânia – 22.348

Padre Bernardo – 20.944

Cocalzinho de Goiás – 18.073

De acordo com o TSE, no Brasil, apenas 103 municípios vão passar pelo segundo turno. Em Goiás, apenas três cidades contemplam o número mínimo. São elas: Goiânia, com 1.030.274 eleitores; Aparecida de Goiânia, com 345.36 e Anápolis, com 292.660.

O TSE explica que, nas eleições para as prefeituras de municípios com menos de 200 mil eleitores, basta a maioria simples: quem tiver mais votos válidos se elege, não havendo a possibilidade de 2º turno nessas localidades.

Eleições no Entorno Em uma série de 12 publicações sobre as Eleições no Entorno, o Metrópoles detalhou os principais problemas das cidades que têm relação próxima com o Distrito Federal, não só geograficamente.

As cidades citadas foram Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio e Valparaíso.

As reportagens mostram as demandas desses municípios e quem são os candidatos nas eleições de 2024 que tentam ganhar votos dos eleitores para resolver – ou não – essas questões.