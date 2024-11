Murillo Conventi – Da Humildade ao Sucesso no Empreendedorismo Musical

Quem vê o rápido sucesso de Murillo Conventi, hoje um renomado empresário do cenário musical brasileiro, pode não imaginar que sua história começou em uma família humilde, em São Caetano do Sul, SP. Desde jovem, Murillo demonstrou ter um espírito empreendedor aguçado. Sua primeira empreitada foi montar uma barraca para vender livros que pertenciam à sua avó, esquecidos em uma estante em casa. Essa iniciativa não apenas gerou uma renda extra, mas também permitiu que ele adquirisse equipamentos de DJ, dando início à sua jornada no mundo da música.

O ponto de virada na carreira de Murillo ocorreu quando ele participou de um evento internacional de música produzido pela MTV. Essa experiência o motivou a enxergar um futuro promissor como empresário musical, um setor que rapidamente se tornaria seu foco principal.

Além de sua trajetória como empresário, Murillo também se destacou na televisão, participando de diversos programas que ajudaram a consolidar sua imagem carismática. Entre eles, “Pânico Na TV”, “Super Pop”, “TV Fama” e “Profissão Repórter” da TV Globo. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi registrado pelo “Balanço Geral” da rede Record, onde foi exibida uma festa extravagantemente ostentativa que ele organizou no Morumbi, reunindo grandes nomes do funk e rappers internacionais. O evento, que custou cerca de 180 mil reais, se tornou um marco na sua trajetória.

Murillo Conventi não apenas superou desafios, mas também construiu um verdadeiro império musical. Ele é o fundador da agência “Som Star”, que já trabalhou com diversos artistas de renome, como Naldo Benny, Melody, Lexa, MC Paiva, MC IG e MC Ryan SP, entre outros. A Som Star se consolidou como uma das principais produtoras do Brasil, refletindo o talento e a visão empreendedora de Murillo.

Sua história é um testemunho de como a determinação, a criatividade e a visão de futuro podem transformar sonhos em realidade, inspirando novas gerações a seguir o mesmo caminho. Murillo Conventi é, sem dúvida, um exemplo a ser seguido no mundo do empreendedorismo musical.

