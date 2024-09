Murilo Rosa se emociona ao recordar perda do pai: “Nada descreve”

Instagram/Reprodução

1 de 1 Murilo Rosa posa ao lado do pai, seu Odair – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoRonnie Von recebeu Murilo Rosa no ‘Companhia Certa’ (RedeTV!) dessa quarta-feira (4/9). Com mais de três décadas de carreira na dramaturgia, o ator recorda pares românticos que interpretou em novelas como ‘América’ (2005), ‘Araguaia’ (2010), ‘Orgulho e Paixão’ (2018) e ‘Salve-se Quem Puder’ (2020), comentando sobre beijo técnico e os truques para atuar nas cenas amorosas.

Murilo Rosa se emocionou ao falar da perda do pai, que faleceu em setembro do ano passado. “Durante muito tempo, eu não conseguia dar uma palavra sem chorar. Então já fui abençoado com a questão da aceitação. (…) Meu pai estava com 80 anos e tudo aconteceu muito rápido, mas sei que ele viveu um ciclo poderoso de vida.”

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?