Música na Paulista: após proibição, Prefeitura se reúne com artistas

São Paulo — A Prefeitura de São Paulo se reúne, nesta segunda-feira (10/2), com artistas de rua para discutir a realização de apresentações na Avenida Paulista, na região central de São Paulo.

Será a primeira reunião de um grupo de trabalho criado com os artistas, moradores, síndicos e empresários da região. O objetivo é elaborar uma proposta para o uso da avenida aos domingos e feriados.

Entenda o caso

Avenida Paulista é aberta para pedestres aos domingos e feriados desde 2016. No local, dezenas de artistas de rua se apresentam.

No local, dezenas de artistas de rua se apresentam. Regras para as apresentações são descritas por um decreto de maio de 2014, que estabelece, entre outros critérios, que as apresentações precisam ser feitas com distância de hospitais e estações de metrô .

. Segundo a Prefeitura, contudo, artistas que se apresentam com equipamentos de som são enquadrados como “eventos” e, por isso, não possuem licença para se apresentarem na avenida.

e, por isso, não possuem licença para se apresentarem na avenida. Gestão municipal informa que há um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), do Ministério Público, que autoriza a realização de apenas três eventos na avenida: Corrida de São Silvestre, Réveillon e Parada LGBT.

Nesta segunda (10/2), a Subprefeitura Sé escreveu em nota que “considera que as apresentações musicais são uma marca da Avenida Paulista”

Segundo a Prefeitura, “a fiscalização é voltada para casos excepcionais, para músicos com grandes estruturas, como palcos e mesas de som”.

A reunião desta segunda-feira foi agendada após ações da Subprefeitura da Sé, em parceria com a Polícia Militar, terem proibido apresentações na avenida que utilizavam caixas de som.

A fiscalização foi recebida com indignação pelos músicos, que alegam precisar do equipamento para se apresentar no local.

Na última sexta-feira (7/2), o subprefeito da Sé se reuniu com os músicos para discutir o assunto. Após a continuidade da fiscalização, contudo, foi feita uma manifestação no domingo (9/2) contra a medida.

Ação de fiscalização

Fechada aos domingos e feriados para pedestres, a Avenida Paulista costuma ser usada por artistas de rua que se apresentam gratuitamente, contanto com contribuições voluntárias de quem passa pelo local.

A prática não contraria a lei, que permite a apresentação de artistas de rua, desde que isso seja feito sem estruturas de palco e com instrumento e som acústico.

No dia 2/2, contudo, a Prefeitura e a Polícia Militar realizaram uma ação de fiscalização, vetando a apresentação dos músicos que estavam usando equipamentos. Segundo o poder público, “as bandas, que se utilizam geradores e amplificadores, que se apresentam na avenida são consideradas ‘eventos’ e não possuem licença”.

Os artistas reclamaram que a ação não foi comunicada. O artista Chico Rigo, guitarrista do grupo Picanha de Chernobill, que se apresenta no local desde que a Paulista começou a ser aberta, em 2016, conta que foi uma “foi uma abordagem coletiva, com os policiais avisando a todos os artistas que eles não poderiam tocar. Ficamos meio que sem saber o que fazer porque dependemos da rua pra viver” , disse ao Metrópoles.