Musical inspirado em “Torto arado” inclui três capitais no itinerário

O musical inspirado no livro “Torto arado”, fenômeno literário de Itamar Vieira Júnior, que estreou em Salvador no mês passado e tem sido sucesso de público, prevê passar por três capitais depois de sua temporada baiana.

O espetáculo dirigido por Elisio Lopes Júnior vai circular por Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, em 24 apresentações: 16 delas no Rio e quatro cada nas capitais pernambucana e cearense.

Em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio até este domingo (27/10), o musical é conduzido pelas vozes das irmãs Belonísia e Bibiana, narradoras do livro de Vieira Júnior que rendeu ao escritor o Prêmio Jabuti de Romance Literário em 2020 e já teve mais de 1 milhão de exemplares vendidos.

