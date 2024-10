Musical sobre Rita Lee prepara turnê por nove capitais em 2025

O musical “Rita Lee, uma autobiografia musical”, que estreou em abril em São Paulo e ficará em cartaz ao menos até o começo de dezembro, deve ganhar uma turnê por nove capitais estaduais em 2025.

Protagonizado por Mel Lisboa, que interpreta Rita, e dirigido por Márcio Macena e Débora Dubois, o espetáculo prevê 48 apresentações nessas cidades. Metade delas será no Rio de Janeiro e as outras 24 devem se dividir entre Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Porto Alegre, Recife e Salvador, com três apresentações em cada uma.

Com a turnê pelas nove cidades, os organizadores veem um público potencial de 24 mil pessoas.

O musical que conta a vida de Rita Lee é baseado no livro lançado pela cantora em 2016 com suas memórias. Rita morreu em maio de 2023, aos 75 anos.

