Músicos da banda Gasparzinho sofre acidente em rodovia mineira

Os músicos da banda Gasparzinho sofreram um grave acidente de carro na rodovia federal do estado mineiro no início da semana próximo da cidade de Estância.

Os integrantes da banda ocupavam um veículo de passeio modelo Honda Civic, onde o condutor perdeu o controle e acabou saindo às margens da rodovia.

Pessoas que transitavam pelo trecho mobilizaram o resgate e profissionais de saúde estiveram no lugar do acidente, realizando os primeiros cuidados e na sequencia encaminhando os feridos para unidade de saúde no município vizinho.

Apesar do susto e prejuízos ninguém sofreu graves ferimentos.

A polícia registrou um boletim de ocorrência e as causas do acidente devem ser apurados.