Musk compara Moraes a Voldemort, vilão da franquia “Harry Potter”

Bilionário e dono do X usou uma foto do personagem e fixou publicação em seu perfil, que tem mais de 180 milhões de seguidores

Musk publicou e fixou uma imagem do vilão Voldemort e comparou com o ministro do STF Alexandre Moraes Sérgio Lima – Poder360/Reprodução/X

PODER360 20.abr.2024 (sábado) – 19h20



O bilionário e dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, comparou neste sábado (20.abr.2024) o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), com Voldemort, vilão da franquia de filmes Harry Potter.

Musk usou uma foto do personagem e fixou publicação em seu perfil, que tem mais de 180 milhões de seguidores. Ele fez a publicação em resposta à declaração que Moraes fez dizendo que “mercantilistas estrangeiros tratam o Brasil como colônia”.

Musk é crítico às medidas adotadas por Moraes para banir perfis de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por discursos extremistas. O empresário chegou a chamar Moraes de “ditador” e disse que decisões exigem que a plataforma vá contra as leis brasileiras.

Na sequência, Moraes incluiu o bilionário Elon Musk no inquérito das milícias digitais e pediu esclarecimentos à sede da rede social no Brasil.