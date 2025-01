Musk critica investimento em IA? “Ele odeia uma das pessoas”, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou recentemente, logo após sua posse, um investimento de 500 bilhões de dólares em Inteligência Artificial (IA). A iniciativa tem o apoio de grandes empresas, incluindo a OpenAI, liderada por Sam Altman, e promete impulsionar o desenvolvimento da tecnologia no país.

Apesar de ser um defensor do avanço tecnológico, Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, manifestou ceticismo em relação ao projeto. Musk criticou a iniciativa, questionando a viabilidade financeira dos empresários envolvidos, incluindo Altman, com quem tem um histórico de divergências. Em resposta, Sam Altman rebateu as críticas, intensificando a disputa entre os dois.

Ao ser questionado sobre a posição de Musk, Trump revelou, em conversa com jornalistas na Casa Branca, que o descontentamento do empresário se deve a conflitos pessoais. “Ele odeia uma das pessoas envolvidas no projeto”, afirmou o presidente. “Conversei com o Elon [Musk]… Na verdade, falei com todos eles. São pessoas muito inteligentes, mas entre elas está alguém que ele simplesmente não gosta. Mas todos nós temos nossos próprios atritos com pessoas”, completou.

A rivalidade entre Musk e Altman é conhecida. Elon Musk foi um dos cofundadores da OpenAI, mas deixou a organização após discordâncias internas. Desde então, Musk fundou sua própria empresa dedicada à IA e, em paralelo, tem tomado medidas legais para impedir a transformação da OpenAI de uma organização sem fins lucrativos para uma empresa privada lucrativa.

A iniciativa de Trump, que busca consolidar os Estados Unidos como líder no setor de Inteligência Artificial, ocorre em meio a essas tensões. O projeto promete estimular a economia e fortalecer a competitividade do país frente a outras potências tecnológicas globais.

