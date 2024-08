Musk entrevista Donald Trump em live nesta 2ª feira, às 21h

A transmissão será feita pelo perfil do candidato republicano à Casa Branca no X (ex-Twitter)

12.ago.2024 (segunda-feira)



O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, concederá nesta 2ª feira (12.ago.2024) uma entrevista ao dono do X (ex-Twitter), o empresário Elon Musk.

A entrevista está marcada para as 21h, no horário de Brasília. Será transmitida ao vivo na própria plataforma, em uma live no perfil de Trump (@realdonaldtrump).

O perfil da campanha do republicano afirmou que “será a entrevista do século”. No domingo (11.ago), a página publicou: “Curta este post para ser avisado quando a entrevista começar. Será a entrevista do século! Faça a América grande de novo!”.

Em 13 de julho, depois que Trump foi alvo de um atentado a tiros, Musk se manifestou a favor do republicano.

“Apoio totalmente o presidente Trump e espero pela sua rápida recuperação”, disse no X. Ele afirmou ainda que a última vez que os EUA tiveram um “candidato tão casca-grossa foi com Theodore Roosevelt (1858-1919)”, em referência ao 26º presidente dos EUA.

Musk criou, em meados de julho, o PAC (sigla em inglês para Comitê de Ação Política). Nos EUA, é proibido receber doações de empresas para campanhas, como se dá no Brasil. No entanto, o país permite que se abra uma ONG que apoie determinadas causas alinhadas às campanhas.

Essas organizações podem pagar por comerciais na TV e publicidade na mídia em geral –não há, nos Estados Unidos, horário eleitoral gratuito e, por isso, os candidatos precisam comprar os espaços para divulgar suas propagandas. Elas são chamadas de PACs. As maiores são consideradas Super PACs.

Em 15 de julho, o Wall Street Journal publicou uma reportagem afirmando que o bilionário usaria a iniciativa para doar US$ 45 milhões por mês à campanha de Trump.

Segundo o texto, o fundo teria o objetivo de convencer as pessoas a se registrarem para votar, principalmente nos Estados sem candidato amplamente favorito. Na ocasião, Musk classificou a reportagem como fake news.

Musk negou que doaria esse valor. Conforme o empresário, o PAC criado por ele não é “hiperpartidário”, ou seja, dedicado a uma sigla específica. Musk disse que o objetivo principal da iniciativa é promover os “valores que tornaram os Estados Unidos grande”.

Em 4 de agosto, autoridades do Michigan (EUA) anunciaram que o PAC criado por Musk está sendo investigado por possíveis violações das leis de privacidade e transparência do Estado. De acordo com as autoridades, a iniciativa permitiria o acesso a dados de norte-americanos que se registram no site.